Ez az új körömdivat - videó

Az újdonsült orrszőr divatőrület után most itt van a hajas köröm mánia! Ez lenne a 2018-as év műköröm-trendje? A divat megteremtője Dain Yoon vizuál-illuzionista, bármit is jelentsen ez. Egy ilyen csoda 5 órán át készül, és kevésbé macerás a használata mint a hagyományos típusú műkörömnek.



Dain egyébként szokatlan test- és arcfestést is csinál, elnézvén a videót, már értjük, mi a mestersége, káprázik tőle a szeme az embernek...