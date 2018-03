Női gondok

A szabad menstruáció az új őrület

A free bleeding, vagyis a szabad menstruáció lényege, hogy az elvet követő nők nem használnak semmilyen vérzéskor szokásos eszközt, például tampont vagy betétet.



A free bleeding akkor került igazán a köztudatba, amikor Kiran Gandhi futónő tavaly úgy futotta végig a londoni maratont, hogy menstruált, de nem használt semmilyen higiéniás segédeszközt. Ezzel együtt a szabad menstruáció évszázadok óta része a nők életének. A 17. században például a nők többsége semmit sem használt, amikor vérzett. A gazdagabb nők néha rongyokat helyeztek a fehérneműjükbe, de ez sem volt megszokott.



A free bleedinget gyakoroló nők közül sokan állítják, hogy számukra sokkal természetesebb és kényelmesebb, hogy nem kell tamponnal és betéttel bajlódniuk. Úgy gondolják, hogy hagyniuk kell, hogy testük természetes módon tegye a dolgát. Gandhi például azt nyilatkozta, hogy "ha hazaért, csak belebújik egy sötét, bő nadrágba, és vérzik" - írja a Házipatika.com.



A szabadon menstruáló nők szerint annak, hogy így tesznek, nemcsak az az oka, hogy nem helyeznek mesterséges anyagokat, tárgyakat a testükbe, hanem az is, hogy így a környezetet is védik. Éves szinten a menzeszidején használt termékek, tamponok miatt hatalmas mennyiségű hulladék halmozódik fel világszerte, ők pedig ezt segítenek csökkenteni.



Emellett azt is fontosnak tartják, hogy ledöntsék a menstruációval kapcsolatos társadalmi tabukat. Sőt arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a világ bizonyos részein nők milliói élnek úgy, hogy nem engedhetik meg maguknak, hogy beszerezzék a vérzés során szükséges higiéniai termékeket. Emiatt vannak, akik hiányoznak a munkából vagy az iskolából, vagy menzesz idején egyáltalán nem is mennek emberek közé.