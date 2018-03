Otthon

Új szabály a háztartási gépekre

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium február 14-i jogszabálytervezete alapján a jövőben szankcionálható lenne a kereskedő, ha nem megfelelően tájékoztatja vásárlóit a nála kapható háztartási gépek energiafogyasztásáról. 2018.03.09 15:58 ma.hu

Bár a tervezet egyelőre háztartási kombinált mosó-szárítógépekre vonatkozik, a kormány elgondolása mögötti szándék teljesen aktuális. Ugyan a tervezet alapvetően a kereskedőt szankcionálja, a gyártó felelős magatartásán is múlik, hogy ne fordulhasson elő félretájékoztatás a boltokban. Mindeközben az energiahatékonyság egyre fontosabb szempont a háztartási gépek vásárlásánál - írja a piacesprofit.hu.



A tervezet kapcsán a MediaMarktban elmondták, hasznos ez a kezdeményezés, mert védi a fogyasztókat az olyan vásárlási szituációktól, ahol a kereskedő nem nyújt pontos tájékoztatást a vásárlóiknak. A MediaMarkt szerint a gyártó feladata, hogy a készüléket valamennyi információ szabályos feltüntetésével szállítsa le a kereskedőhöz, de a kereskedőnek szigorúan kell ellenőriznie a szállítmányokat, hogy kiszűrje az esetleges mulasztásokat. Elmondásuk alapján az áruházláncnál már most is megvannak erre a megfelelő szakmai folyamatok. Ha a műszaki cikk adatlapja és címkéje hiányzik, vagy az ezeken szereplő műszaki információk hiányos, a terméket nem állítják ki az eladótérbe.



A jövőben erre a szokásosnál alaposabban oda kell figyelniük a kereskedőknek, mert a tervezet alapján az így eladott készüléket vissza kell hívniuk a vásárlótól, aminek a költsége a kereskedőt terhelné majd. A téma aktualitását egy 2017-es lakossági kutatás is alátámasztja. Ebből kiderül, hogy az energiatakarékosság szempontja eléggé beépült a vásárlók gondolkodásába. A 18-59 évesek többsége tudja, hogy kötelező energiacímkével ellátni a gépeket, és 81% van tisztában azzal, hogy a fogyasztás alapján történik az elektronikai termékek energiahatékonysági besorolásra. A pontos energiakategóriákkal azonban már kevesebben vannak tisztában, a válaszadók 70%-a tudja csak, hogy jelenleg az ’A+++’ a legmagasabb besorolási osztály. Ez az arány csak kevéssel magasabb azok esetében, akiknél az energiafogyasztás a legfontosabb tényező a háztartási gép kiválasztásakor (77%).