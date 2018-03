Tragédia

Itt vannak az első képek a félárván maradt hajdúszoboszlói hármas ikrekről

A hármas ikrek édesanyja még tavaly decemberben halt meg, nem sokkal azt követően, hogy életet adott két kislánynak és egy kisfiúnak. 2018.03.02 ma.hu

„Mira, Léna és Milán jól van. Alig pár hete, hogy kint vannak a kórházból” – írta Facebook-oldalán a Tündértükör Alapítvány.



A hármas ikrek édesanyja még tavaly decemberben halt meg, nem sokkal azt követően, hogy életet adott két kislánynak és egy kisfiúnak. A történtek után a klinika közölte, Letti az úgynevezett HELLP szindróma súlyos vérzéses szövődményébe halt bele. Akkor egy egész ország fogott össze a félárván maradt csöppségekért, rengeteg pénz és egyéb baba-kelengye gyűlt össze a családnak.



Most a Tündértükör Alapítvány jóvoltából az is kiderült, hogy a kicsik esznek, isznak és hatalmasakat alszanak, és nem rég megkapták a kötelező oltások egyikét. Gondozásukban pedig nagyon sokat segít mindkét család is.