Nagy-Britannia

Ezrek vehetnek részt Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén

Több ezer embert hív meg az Egyesült Királyság minden szegletéből májusi esküvőjére Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle. 2018.03.02 22:30 MTI

Az idén 34 éves herceg - Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be; az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.



A Kensington-palota - Harry londoni rezidenciája és hivatala - pénteken újabb részletek tett közzé az esküvői előkészületekről.



A közleményből kiderül, hogy összesen 2640-en kapnak meghívót a ceremóniára. Közülük 1200-at Harry és Meghan Markle külön kérésére a királyi ház regionális képviselőinek hivatalai - Lord Lieutenant Offices - választanak ki az ország minden részéből, a lehető legszélesebb kor- és társadalmi háttérből válogatva.



A palota közleménye szerint előnyt élveznek azok, akik elismerten sokat dolgoznak helyi közösségükért, valamint azok a fiatalok, akik máris jelentős vezetői képességekről tettek tanúbizonyságot.



További 200 meghívottat azoknak a jótékonysági és egyéb szervezeteknek a munkatársai közül választanak ki, amelyekkel Harry és menyasszonya szoros kapcsolatokat ápol, valamint amelyeknek Harry herceg a fővédnöke.



Meghívást kap a májusi esküvőre két windsori iskola, a The Royal School és a St. George's School összesen száz diákja és a windsori kastélyhoz egyéb módon kötődő helyi közösségek 610 tagja.



Jelen lehet a ceremónián a monarchia közvagyonát kezelő intézmény, a Crown Estate, valamint a királyi ház személyzetének 530 tagja is.



A meghívottak a Kensington-palota pénteki közleménye szerint a windsori kastély hatalmas ősparkjában üdvözölhetik majd az esküvő helyszínére, a Szent György-kápolnába érkező herceget és menyasszonyát, és közelről figyelhetik, amint az egybekelt hercegi házaspár és vendégei díszes hintókon elhajtatnak a kastélyból.



A kápolnában hozzávetőleg 800-an férnek el, és az oda meghívottakat valószínűleg Harry és menyasszonya közvetlen baráti köréből választják ki. A vendéglistáról sok konkrétum egyelőre nem derült ki, de a brit sajtó tudni véli, hogy Sir Elton John, a brit rock veterán világsztárja mindenképpen jelen lesz. Az 1990-es évek példátlan sikerű lánybandája, a Spice Girls egyik tagja a héten utalást tett arra, hogy ők is hivatalosak a ceremóniára.



Folyamatosak a találgatások arról is, hogy Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle Obama - akikkel Harry szoros baráti kapcsolatokat ápol - szintén jelen lehet, bár hivatalos forrásból egyelőre ezt sem erősítették meg.