Gasztronómia

Megkezdődött a foglalás a tavaszi Országos Étterem Hétre

Megkezdődött a foglalás a március 5. és 11. közötti tavaszi Országos Étterem Hétre, melynek keretében a résztvevő éttermek már 3300 forinttól háromfogásos menüsorokat kínálnak. 2018.02.23 14:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tavaszi programhoz több mint 100 étterem csatlakozott - tájékoztatták a szervezők pénteken az MTI-t.



A résztvevő éttermek mindegyike igyekszik bemutatni saját konyhája legjavát, így a vendégek a gasztronómia legkülönbözőbb területeiről kóstolhatnak menüsorokat. A tradicionális ételek mellett a különleges fogásokból idén sem lesz hiány: akasztói ponty, kecskekolbász, ördöghal vagy akár tintahalba töltött csirkemáj is megkóstolható a program keretében.



A 3 fogásos menük ára továbbra is 3300 forintos áron érhető el, amely már tartalmazza a szervízdíjat is. Néhány étterem idén is készül prémium menüsorokkal, ezek 4900 forintos áron érhetőek el.



Asztalt foglalni kizárólag a www.etteremhet.hu weboldalon keresztül lehet.