Váratlan bejelentés: Schobert Norbi visszavonul

2018.02.20 10:15 ma.hu

"Rengeteg fellépést, edzést vállaltam be egészen a mai napig, de 47 éves leszek, 25 éve vagyok aerobikedző, itt az ideje visszavonulót fújni. Ezt a Norbit nem akarom többé színpadon látni” - mondta a Blikknek a fitneszguru, aki elárulta azt is, döntésének nincsen egészségügyi oka.



"Rengeteget futok, sportolok, de úgy érzem, hogy így 50 felé, kiabálva, kis tornagatyában már nincs helyem a színpadon. Eljött az az idő, amikor jobban áll az öltöny, mint a tornaruha. Amikor kívülről látom magam, egy belső hang figyelmeztet, hogy tovább kell lépnem” - mesélte, hozzátéve, hogy egy utolsó óriási közös edzéssel tervezi lezárni életének ezen meghatározó időszakát.



"Májusban tartunk egy nagy, régi stílusú tornát. Felszabadult örömmozgás lesz. Ez lesz az utolsó órám! Itt az ideje, hogy a fiatalok vegyék át a stafétát, és én elállok az útjukból. Ha valaki követett eddig, az tudja, hogy a közösségi oldalakról is visszavonultam, csak a cégen keresztül kommunikálok, de ott megtalál mindenki, aki életvezetési tanácsokat akar kérni” – jelentette ki Schobert Norbi.



A céget természetesen tovább igazgatja, ám ott is voltak, lesznek változások. Az Update termékek gyakorlatilag teljesen megújultak év elején. Az eslődleges és legszembetűnőbb változás, hogy Schobert Norbi neve eltűnik a logóról és a csomagolásokról is.



"Hála az égnek a cég a nevem nélkül is megállja a helyét, ennek az oka vagy célja is az volt, hogy kicsit a háttérbe vonuljak, eltávolodjak a szereplésektől”– mesélte a fitneszguru.