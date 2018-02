Elképesztő felvétel

Szájára vette az iskola a két tanárt - kiálltak az osztály elé

Az a pletyka terjedt ez az általános iskolában, hogy a két tanár titokban randizik egymással. A pedagógusok kiálltak az gyerekek elé, és mindenki meglepetésére nem tagadták, hanem megerősítették a hírt, amit a gyerekek hatalmas ovációja követett. Sőt, az is kiderült, többről is van szó, mint sima találkozgatás, úgyhogy elő is került a jegygyűrű...