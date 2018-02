Mással találta Vajna Timit az ágyban a férje!

Egy fotó buktatta le Timit és legújabb ágyasát

A sokak által rajongott és bántott Vajna Timi magánélete az utóbbi idők posztjai alapján korántsem tűnik fényesnek. Most az is kiderült, hogy már egy ideje mással osztja meg az ágyát, és erről most fotót is mutatott. Az Instagramra töltötte fel a képet, amin összebújva látható a legújabb nagy szerelmével.