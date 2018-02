Sorozat

10 év után visszatér a Barátok közt egyik legnépszerűbb színésznője

hirdetés

Deutsch Anita, a Barátok közt Szilágyi Andreája ismét a sorozat stábjával dolgozik: hosszú idő után újra forgat! A színésznő tavasztól lesz látható a képernyőn, a Blikknek pedig elárulta, nagyon sokat nosztalgiázik a munka során.

Mondjuk itt pont nincs rajta rúzs...

Olyan ez, mint amikor az ember hosszú idő után hazamegy a régi otthonába... Szívesen mondtam igent és jól érzem magam újra itt, pedig sok az új arc, de mindig szembejön valaki, akivel sokat dolgoztam együtt - mesélte a színésznő.



Anita 10 éve távozott a Barátok köztből, és bár azóta néha feltűnt a sorozatban, most van az első alkalom, hogy hosszabb ideig forgat a stábbal. A színésznőhöz azért is áll közel a sorozat, mert itt találkozott férjével, Kinizsi Ottóval, aki a mai napig a sorozat stábjának a tagja.



Anita élete azonban már másról szól: a két gyermeke születése után spinning oktatóként dolgozott, most pedig Budafokon egy különleges projekt művészeti vezetőjeként tevékenykedik, a munkája pedig kifejezetten izgalmas és sok kreativitást igényel.



Anita azt is elmondta, évekig már nem tudna dolgozni a sorozatban, most is úgy vállalta el a forgatást, hogy a másik munkáját is végezhesse közben.



A rajongók pedig már most alig várják a tavaszi epizódokat, amelyekben Szilágyi Andrea visszatér!