Baleset

Lefejelte saját csikója - szilánkosra tört Sasvári Sándor arca

hirdetés

Szilánkosra tört Sasvári Sándor arca a lovasbalesetben. Amint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, saját csikója támadt rá, és azóta az is kiderült, hogy a ló a fejével ütötte arcon. Sasvári Sándor szilánkosra tört arccsontjait egy 4 és fél órás műtéttel sikerült rendbehozni - írta a Blikk.



Sasvári egyébként folyamatosan jelez állapotáról a rajongóinak, legutóbb a FEM3-nak adott telefonos interjút.



Azt mondta, hogy gyógyulása jelenleg 85-90 százalékos fázisában tart, de érzi, nemsokára teljesen felépül. A baleset ellenére a színésznek nem ment el a kedve a lovaglástól, azóta is rendszeresen meglátogatja az idomítás közben bevadult csikót.