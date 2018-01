Celeb

Megbüntették Bódi Sylvit a rendőrők

hirdetés

"Megbüntetett a rendőr... Annyi volt csupán a bűnöm, hogy éppen a telefonomat akartam rárakni az autós töltöre. Nagyon keveset tartózkodom itthon és talán ezért sem tudtam, hogy már bizony ezért is megbüntetik az embert... Telefonálni mindig fülessel szoktam, de hogy egy pillanatra sem lehet megfogni a telefont vezetés közben, ez nekem új volt. Egy tizesembe került és 3 büntetőpontba, hogy megtudjam. Okulva az én példámból figyeljetek erre Ti is a jövőben! Lássuk be, tényleg elég balesetveszélyes úgy közlekedni, hogy a telefon vagy bármi a kezünkben van, hiszen ezek elvonhatják a figyelmet a vezetésről" - írta hivatalos rajongói oldalán a modell.