Köszönet

Hálavirágok mindenütt - Geréb Ágnesnek így köszöntek - Fotókkal!

Január 9-én, kedden 2 év szabadságvesztésre ítélték és tíz évre eltiltották hivatásától Geréb Ágnest. Az orvos tisztelői ez ellen szombaton, január 20-án rendhagyó akcióval tiltakoztak, azt kérték mindenkitől, hogy 11 és 15 óra között vigyen egy szál virágot a Szabadság hídra, és így álljon ki Geréb és az általa képviselt ügyek mellett.

"Hálás vagy azért, hogy gyermeked vagy unokád születésénél ott lehetett az apukája? Úgy gondolod, hogy a szülő nőnek joga van vajúdás közben testhelyzetet választani? Egyetértesz abban, hogy az újszülöttnek az anyukája mellett a helye?



Akkor itt az idő, hogy köszönetet mondjunk annak, aki hazánkban ezeknek a lehetőségeknek utat tört! Itt az idő, hogy közösen mondjunk köszönetet dr. Geréb Ágnesnek. Gyere el 2018. január 20-án, szombaton 11 és 15 óra között bármikor a Szabadság hídhoz és hagyj rajta egy szál virágot hálád jeleként! Készíts egy képet a virágodról és oszd meg a közösségi médiában #halaviragok hashtaggel. Vidékről és külföldről is küldhetsz fotót virággal+hashtaggel. Ha letetted a virágot, kérlek, sétálj tovább!" - tette közzé a felhívást a Free Geréb Ágnes Facebook-oldal.

Az esemény leírása részletesebben is megindokolja a Geréb melletti kiállást:



Magyarországon 1977-ig a szülésnél az apa nem lehetett jelen. Ekkor egy fiatal orvosgyakornok kezdte beengedni a férjeket a szülőszobába, hogy ezekben a sorsfordító órákban a feleségük mellett állhassanak és átélhessék gyermekük születésének csodáját. Később ugyanez az orvosnő kidolgozta az apák beengedéséhez máig használt kórházi feltételrendszer alapjait is, és végül elérte, hogy az a magyar kórházakban mára elfogadott gyakorlattá váljon. Ez az orvosnő dr. Geréb Ágnes volt.







A '70-es évek végén Magyarországon elképzelhetetlen volt az is, hogy az újszülöttek édesanyjukkal maradhassanak: a szigorúan előírt háromóránkénti szoptatások között a babák a csecsemőosztályon voltak. Egy fiatal orvosnő meggyőzte kollégáit, hogy a Szegedi Női Klinikán vezessék be a mára általánosan elterjedt rooming in gyakorlatát. Onnantól az újszülöttet és az anyát nem választották már el egymástól. Ez az orvosnő dr. Geréb Ágnes volt.



1992-ben egy doktornő több száz fős nemzetközi konferenciát szervezett, hogy a magyar szülész szakma megismerkedhessen a háborítatlan szülés fogalmával és külföldi gyakorlati tapasztalataival. E konferencia előtt a magyar nők kizárólag a hátukra fektetve, rutinszerűen begyógyszerezve és kikötözött lábbal szülhettek. A konferencia olyan hatásokat indított el a kórházi szülészeti rutinban, melyeknek mára az egész magyar társadalom a haszonélvezőjévé vált. A konferenciát dr. Geréb Ágnes szervezte.



Geréb Ágnes munkásságának áldásos hatását minden nő és minden család érzi ma Magyarországon - függetlenül attól, hogy kórházi- vagy otthonszülés mellett dönt.