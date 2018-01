Erőszak

Döntött a bíróság Szilágyi István fia ügyében - megdöbbentő ítélet született

Fotó: Markovics Gábor

Január 15-én, hétfőn állt újra bíróság elé Szilágyi István fia, Péter, aki hét hónapot volt előzetes letartóztatásban, miután több alkalommal is súlyosan bántalmazta édesapját. A 46 éves férfi ügyében a harmadik tárgyaláson ítélet született!



Ugyanis hazatérhet a szülői házba, bár a bíróság bűnösnek találta: első fokon két év letöltendő szabadságvesztésre ítélte három évre felfüggesztve. A bíró szerint ez az ítélet majd visszatartja attól, hogy újra kezet emeljen a szüleire!



Mint ismeretes, az iszákos férfi tavaly nyáron emelt kezet édesapjára, aki akkor olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. A történtek ellenére a legendás színész folyamatosan agresszív fiát védte a tárgyalásokon is. Többször önmagát hibáztatta, és annak is hangot adott, hogy szeretné, ha fia újra visszaköltözhetne hozzájuk.