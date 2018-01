Celeb

Vajna Tímea belefáradt, hogy az élet állandó harc

Hét elején még azzal került a hírekbe Andy Vajna felesége, hogy tavalyi ruhában ment a Golden Globe-gálára, mert nem lehet mindig újat venni.



Nemrégiben pedig a Maldív-szigetekről jelentkezett be a Facebookon keresztül, hogy hangot adjon bánatának.



"Sajnos az utóbbi időkben nem sokat mosolyogtam. Belefáradtam, hogy az élet állandó harc és sokszor azt érzem, hogy több negatív dolog van, mint pozitív. De mindenkit arra biztatok (ahogy magamat is), hogy csak a jóra kell koncentrálni és az univerzum segíteni fog, de tenni is kell érte és csak saját magunkra számíthatunk" - üzente.