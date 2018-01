Celebrity

Döbbenetes, mit tett magával Gáspár Laci!

Mi történt Gáspár Laci arcával, hogy évtizedeket fiatalodott? Miután az X-Faktor mentora rengeteget fogyott, levágta a szakállát is.



Levágtam, de megbántam egy kicsit! – írta posztjában az énekes, aki azóta megbarátkozott új arcával.



A Borsnak azt is elárulta, hogy mi miatt döntött a csupaszság mellett.

Formába kell hoznom magam az új évre, így elkezdtem edzeni, és elég sokat fogytam már, úgyhogy meg akartam nézni, az arcomon ez mennyire látszik. Elsősorban ezért vágattam le a szakállamat. Elsőre furcsa volt, mert jó ideje volt szakállam. Anno azért kezdtem el növeszteni, mert nagyon kerek volt a fejem, és ez vékonyította az arcom, de örülök neki, hogy most már nem kell ilyen trükkhöz folyamodnom. Egészen megszoktam a csupasz arcom, a fogyás miatt pedig olyan, mintha meg is fiatalodtam volna – mondta Gáspár, aki azt is megelégelte, hogy mindenki az “ő szakállával” rohangált az utcán.