Ünnep

Stallonét meglátogatta Schwarzenegger karácsonykor - képek!

hirdetés

A 70 éves Arnold Schwarzenegger meglátogatta a 71 éves Sylvester Stallonet karácsony alkalmából hétfőn. Az eseményről az Instagramra is került bejegyzést. Mint azt Stallone írta, Schwarzenegger mindig pozitív energiával tölti be a szobát.



A híres Rocky szobor előtt készült a fénykép, amelyen Stallone ingben, Swarci pedig az ünnephez illő piros pulcsiban feszít.



Stallone bőkezű volt a fotókkal, a családját is megörökítette, felesége, Jennifer Flavin, valamint lányai, Sophia, Sistine és Scarlet is látható a képen.



A két kemény férfi nem csak jó barát, hanem kollégák is, akik együtt játszottak olyan filmekben, mint az Szupercella vagy A feláldozhatók.



Ám nem volt mindig ilyen rózsaszínű kapcsolat, de mint mondták, örülnek, hogy újra egyenesbe jött minden kettőjük között.