Ezt kapták a tanárok karácsonyra egy szülőtől

Egy ohioi család úgy döntött, idén karácsonyra nem a megszokott ajándékokat adják a tanároknak, mint például bögre vagy jövő évi naptár. Helyette mindenkinek adtak egy üveg jófajta bort, gyermekük arcképével a címkén.



A beavercreeki lakos, Mary Sommers kételkedett abban, hogy még egy felesleges tárgyra szüksége lenne bármelyik tanárnak, de kinek ne lenne szüksége borra, miután az én gyerekemet is tanítja? - viccelődött.



A címkén üzenet is olvasható volt: "A gyermekünk minden bizonnyal jó ok lehet az ivásra, fogyassza egészséggel az üveg tartalmát."



Állítólag a tanárok jót nevettek az ajándékon.

