Ön szerint hasonlít rá?

Így néz ki Romy Schneider egy szem lánya - képek!

Sokáig kevesen tudták, hogy Romy Schneidernek lánya is született. Sarah, David (aki kisfiúként meghalt) féltestvére, 11 évvel később, 1977-ben jött világra. Akkor a színésznő már a második házasságában élt, 1975-ben ment hozzá magántitkárához, Daniel Biasinihez. A kis Sarah Biasinit édesanyja halála után apja és apai nagyszülei nevelték fel, és már gyerekkorában látszott, mennyire hasonlít legendás mamájára. Felnőve viszont egészen döbbenetes a hasonlóság. Sarah nemcsak a külsejében emlékeztet édesanyjára: mozdulatai és mosolya is teljesen olyan, mint az elhunyt szépségéi voltak. Romy Schneider lánya is színésznő lett: számos francia filmben szerepelt, a femina.hu szerint hazájában rengetegen rajonganak érte.