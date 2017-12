Most akkor kinek nagyobb a micsodája?

Csalt a világ legnagyobb péniszű férfija: súlyokkal húzatta a nemi szervét

Jonah Falcon azt állítja, az övé a legnagyobb természetes pénisz. A mexikói Roberto Esquivel Cabrera súlyokkal manipulálta a hosszát. 2017.12.23 18:54 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A New Yorkban élő 47 éves Jonah Falcon teljesen kiakadt, miután megfosztotta őt az 54 éves mexikói Robert Esquivel Carbrera a legnagyobb péniszű férfi címtől. Az amerikai, akinek merev állapotban 35 centis a pénisze, azt állítja, hogy a mexikói férfi csalt, súlyokkal érte el a 48 centis hosszt.

Robert Esquivel Carbrera azt mondja, nem sikerül neki párkapcsolatot találnia, kétszer próbált a megnyújtott péniszével szeretkezni, de az egyik nő elszaladt, a másiknak pedig annyira fájt, hogy kérte, hagyják abba. Ennek ellenére a férfi a pornóiparban szeretne elhelyezkedni, hiszen 48 centis fegyverére mindenki kíváncsi lehet.

Cabrerát hivatalosan is fogyatékossá minősítették, és ellátást is kap, annak ellenére, hogy ő maga okozta ezt az állapotát és megtagadta a helyreállító operációt is. Abban bízik, hogy munkát talál az amerikai pornóiparban, a Youporn és a FakeTaxi sorozatban szeretne szerepeket kapni.

Azt mondja, végtelenül boldog a péniszével, annak ellenére, hogy komoly egészségügyi problémákkal kell szembe néznie. A vizelet ugyanis nem tud kellően távozni, ami folyamatos húgyúti problémákhoz vezethet. Fásliznia kell a péniszét, hogy ne dörzsölődjön, és külön párnára kell fektetnie alváshoz.

Falcon teljesen ki van bukva, mint mondta, Carbrera pénisze a megnyújtás ellenére sem nagy, mivel a fitymáját tudta csak megnyújtani. A szakemberek is megvizsgálták a mexikói gigapéniszt, és alátámasztották, hogy alatta a valódi péniszméret mindössze 18 centinyi. Azt mondta, nem érdekli a másik férfi, neki akkor is teljesen eredeti és igazi pénisze van, ami 35 centis.