Medvekutyát találtak egy orosz menhelyen - fotók

Egy cseljabinszki menhelyen készültek a fotók a nem mindennapi külsejű állatról. Az első ránézésre medvének látszó kutyusról a Pikabu nevű orosz közösségi oldalon tették közzé a képeket, melyek hamar elterjedtek az egész világon.



A Nash Dom nevű menhely önkéntese szerint felelőtlen szaporítók hozták létre az állatot. Csak az számított, hogy kölyökként minél cukibb legyen, az már nem érdekelte őket, hogy később mi lesz vele. Valószínűleg azért került az utcára, mert felnőttként már nem úgy nézett ki, ahogy akarták.



A Medvebakának elkeresztelt kutyus egy csau-csau és hosszú orrú keverék keresztezéséből születhetett.



A nagyjából négy éves kan rendkívül bizalmatlan az emberekkel szemben, hónapokba is beletelhet, mire megfelelően szocializálják - mondta Polina Kefer, a menhely munkatársa.



Egy gazdijelölt már volt, ám ő egy idő után feladta a próbálkozást, a kutyus ugyanis elbújt a kennelben, nem volt hajlandó előjönni. A pórázt nem viselte el. Nem akart barátkozni.



A menhely most egy nagyon tapasztalt és türelmes gazdit keres neki, reméljük, hogy hamarosan meg is találják.