Állati

Egy fehér dzsipes sofőrt keresnek az állatvédők

hirdetés

Az Üllői úton ment csoportjuk autója, amikor is egy fehér dzsipből az ablakon keresztül átadtak 20.000 Ft-ot egyik tagjuknak. A sofőr boldog karácsonyt kívánva tovább hajtott. "Még mindig nem tértünk magunkhoz, hogy ilyesmi történt velünk... Szavakat még most is nehezen találunk erre a kedvességre... Az állatorvosi tartozásunkat ki is tudjuk fizetni" - írták a Facebookon.

Keresik a férfit

"Szeretnénk megtalálni az Urat és megköszönni Neki az ajándékot! Kérjük, ha látja, írjon nekünk. KÖSZÖNJÜK ❤" - posztolták a közösségi oldalon.