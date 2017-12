Kor

Ne már, hogy így néz ki a '70-es évek szívtiprója!

hirdetés

Nick Nolte-ra a kritikusok az 1976-os tévésorozatban, a Gazdag ember, szegény emberben figyeltek fel. Első jelentős filmszerepe 1977-ben A mélységben volt, ahol olyan nagy csillagokkal szerepelt együtt, mint Jacqueline Bisset és Robert Shaw. Ezt számos további siker követte. A 48 óra (1982) című film erősen segítette a karrierjét, csak úgy mint Eddie Murphy-nek. Nolte az 1980-as évek folyamán több főszerepet is kapott: a Tűzvonalban (1983) Gene Hackman-nel, Koldusbottal Beverly Hillsben (1986) Richard Dreyfussszal és Bette Midlerrel játszott, valamint a Különös kegyetlenséggel (1987) és a New York-i történetek (1989) című filmekben.



Az 1990-es évek elején újra Murphyvel dolgozott a Megint 48 órában. Talán a legnagyobb filmsikere az 1991-es Hullámok hercegében érte el, melyben Barbra Streisanddel játszott együtt. Alakításáért Golden Globe-díjat kapott és első alkalommal jelölték Oscar-díjra a legjobb főszereplő kategóriában. Majd újra Martin Scorsese-vel dolgozott együtt a Cape Fear – A rettegés fokában Robert De Niróval és Jessica Lange-gal. Nolte ezután olyan filmekben játszott, mint a Lorenzo olaja, Mulholland – Gyilkos negyed (1996), és az Afterglow (1997). Nolte-t ismét a legjobb főszereplő kategóriában jelölték Oscar-díjra a Kisvárosi gyilkosság című filmért. A következő években Nolte inkább, a mellékszerepekben volt látható: Az őrület határán (1999) Hulk (2003) és a Hotel Ruanda (2004). Komikus oldalát is megmutatta, mikor szerepelt a Trópusi viharban és az Arthur, a legjobb parti című filmekben.