Öngyilkosságot követett el Deák Bill Gyula

A legendás magyar énekes műtétje után akart meghalni, szerencsére azonban sikerült megmenteni az életét. A nehéz időszakáról most vallott az énekes.

Deák Bill Gyula, aki néhány éve egy szívinfarktuson esett át, gyerekként híres focista szeretett volna lenni, de 11 évesen úgy megrúgták az egyik lábát, hogy tályog keletkezett rajta, amit meg kellett műteni. Az őt operáló orvos azonban véletlenül átvágott egy főütőeret, ezért amputálni kellett a lábát.



A Best információi szerint az orvost annyira megviselték a történtek, hogy örökbe akarta fogadni a gyereket és a vagyonát is rá akarta íratni egyfajta kárpótlásként, ám ezt a szülők nem fogadták el.



Habár az orvosi műhiba miatt keresett magának másik pályát és vált híressé, gyerekként nehezen birkózott meg a gondolattal, hogy egy lábbal kell élnie. Emiatt öngyilkossági kísérlete is volt.



Levágott lábbal nem akartam tovább élni, beszedtem egy doboznyi altatót – mesélte a magazinnak az énekes, akinek az incidens után kimosták a gyomrát.



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!