Képes felismerni gazdáját az új fejlesztésű szexrobot - videó

Bemutatjuk Harmony-t, az első mesterséges intelligenciával rendelkező szexrobotot. Bocsánat, a babák fejlesztője, a Realbotix tulajdonosa szerint a videón látható robotnők társak és társalgási partnerek, de persze szexelni is lehet velük. A Harmony-sorozat fejlett emberszabású robotookból áll, mesterséges intelligenciával rendelkeznek.

Bármilyen hangszín, sőt akár skót akcentus is választható hozzá, teljesen testre szabható, így akár bármilyen nyelven is megszólaltathatjuk. De ennél többre is képes, felismeri gazdáját, emellett számos dolgot megjegyez tulajdonosáról, reményeket, félelmeket, célokat, azaz tanul, ezt később a beszélgetések alkalmával felhasználja, így nem tűnik úgy, mintha minden alkalommal egy vadidegennel érintkezne a tulajdonos. Képes az orgazmusra is, de töröltethető a memóriája, így nem fog arról panaszkodni, ha egyszer sem sikerült a csúcsra járatni.



Nemcsak verbális válaszokra képes a rendszer, egyfajta másodlagos interakcióra is képes, például az érintés-visszajelzésre. Tervezője szerint egyre több szenzort építenek majd bele, hogy ne csak reagálni, hanem viszonozni is tudja a nem verbális kommunikációt. A Harmony ráadásul emberi testhőmérsékletre melegíthető.



A cég szerint a szexrobot korántsem a nőt helyettesítik, sokkal inkább a kapcsolati problémák orvoslására fejlesztették. Azt nem nagyon értjük, hogy hogyan orvosolja…