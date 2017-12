"Üres az életed" - Jól kiosztotta a Mikulást egy hatéves

Sarah McCammon amerikai rádiós a Twitteren osztotta meg kisfia zseniális levelét.



A kissrác nagyjából ezt írja:



"Kedves Mikulás,

csak azért írok neked, mert kell a suliba. Tudom, hogy a rosszak listád üres. És a jók listád is üres. És az életed is üres. Nem tudod, hogy mennyi gondom volt már az életemben.

Viszlát. Szeretettel:

nem mondom meg a nevem."



Az anyuka azért megnyugtatott mindenkit, hogy a kisfiú rengeteg gondja nem más, mint a kistestvére, szóval nem szükséges értesíteni a gyámhivatalt.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT