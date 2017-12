Celebhírek

Király L. Norbi: Nem bújkálok, ahogy eddig se tettem!

Kedden a ma.hu is megírta, hogy tartási díj elmulasztása miatt keresi a rendőrség Király L. Norbit, az X-Faktor egykori énekesét.



Az énekes most a Facebookon reagált a sajtóhírekre.



"Szeretném tudatni mindenkivel, hogy felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel, nem bújkálok, ahogy eddig se tettem! Rendezni fogom a konfliktus helyzetet és a tartási pert! Éppen folyamatban van! Nyitott vagyok a volt feleségemmel való megegyezésre! Ennyit szerettem volna elmondani! Király L. Norbert" - írta.



Tegnapi posztjában még értetlenségének adott hangot.



"Kedves Mindenki! Szeretném elmondani, hogy nem vagyok eltűnve, nem haltam meg sőt még nem is bújkálok így egy kicsit érthetetlen miért is vagyok kőrözés alatt. No de nem érthetek én mindent. Mint mindenkinek, úgy az én életemben is vannak csúszások , nem vagyok kivétel de ezt szeretném megtartani magamnak. A rendőrséggel a kapcsolattartás folyamatban van. Köszönöm Mindenki megértését a rossz akaróknak innen is kellemes napot" - írta tegnap estefelé.