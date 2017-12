Szeretet és törődés

A szemközti építkezésen merengett a rákos kislány, mikor kapott egy üzenetet

2017.12.06 06:26 ma.hu

A két éves Vivan Keith leukémiával küzdött, ezért a Missouriban található St. Louis gyermekkorházban lakott. A számtalan kezelés között általában az ablakon nézelődött kifelé. Egyik nap a szülők észrevették, hogy néhány munkás, akik a túloldalon dolgoznak, valamit ügyködnek. Egyszer csak az egyik vasgerendára ez a felirat került fel: "Jobbulást".

Keith családja teljesen meghatódott az esettől. Amikor a munkások csak tehetik, integetnek a beteg gyerekeknek, hátha mosolyt csalnak az arcukra. Greg Combs és Travis Barnes pedig úgy döntött, hogy meg is látogatják a kislányt. Vittek neki meglepetést is. A legnagyobb öröm azonban az volt, hogy a 28 hónap folyamatos kezelés után a szülőknek azt mondták az orvosok, hogy a gyerek jobban van, így nem kell több kemoterápiát kapnia. Nem is gondolnánk, mennyire fontos, hogy figyeljünk egymásra...