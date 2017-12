Kór

Emlékszik a lányra, aki minden nap elmondta édesanyjának hogy terhes?

hirdetés

Rendkívüli türelemmel bánik Alzheimeres édesanyjával Kristina, aki eddig minden nap elmondta neki, hogy babát vár októberre. Szívbemarkoló volt, hogy tudott a kóros elbutulásban szenvedő nő minden nap örülni a jó hírnek. Most pedig nagy meglepetésére megmutatták neki unokáját is. Valószínűleg minden nap be kell majd mutatni neki, de Kristinát ez nem zavarja cseppet sem.