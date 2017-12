Nálunk járt a sztár

Megnézte a karácsonyi vásárt Antonio Banderas a Bazilikánál - videó!

Antonio Banderas a Géniusz című National Geographic-sorozatot forgatja ezekben a hetekben hazánk fővárosában. A szériában Pablo Picassót alakítja, de szabadidejében azért ki is mozdul a szállodából. Legutóbb a Bazilika elől, a karácsonyi vásárról jelentkezett be Facebookján. Mint írta: "Care to join me in Budapest? Saludos desde #Budapest. ¿Os venís?"