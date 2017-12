Elsőre ártatlannak tűnő, de valójában erotikus képet küldött barátnőjéről az anyjának

A 22 éves Tennessee államban élő férfi, Maison Vallance pár hónapja él párkapcsolatban barátnőjével. Éppen a hétvégét töltötték édes kettesben, mikor a fiú édesanyja egy pólót keresett, kérdezte a fiát, hogy nála van-e. A fiú lefotózta az említett ruhadarabot, hogy bebizonyítsa anyjának, de mint írta, annyira jól nézett ki rajta a barátnője is, hogy muszáj volt vele együtt elküldeni a képet. Sőt, nyomban fel is töltötte a közösségi oldalakra. Egy bibi volt csak a dologban, hogy a kikötözős játékhoz használt eszköz szintén meg lett örökítve az ártatlan felvételen.

I took this picture to let my Momma know I found the shirt she got me, but Meghan is too pretty not to post I️t. pic.twitter.com/TpHsKr1qGx