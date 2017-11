Rejtély

Eltűnt a német szexoldalról VV Fanni

Már több mint egy hete, hogy nyoma veszett a Való Világ 7 egykori szereplőjének. Sietve távozhatott otthonról, a villany égve maradt, szeretett kutyáit is hátrahagyta.



Hétfőn aztán felröppent a hír, hogy egy német erotikus oldalon, Jessica néven hirdetik szolgáltatásait. A Bors újságírója állítólag beszélni is tudott vele. A hirdetés azonban nemrég eltűnt.



Pedig a fotók alapján tényleg elképzelhető, hogy Fanni Németországban van, csak az nem biztos, hogy önszántából.



Pontosan továbbra sem tudni, hogy hol van, mennyire mozoghat szabadon. Közben az is kiderült, hogy őrizetbe vettek egy férfit a lány eltűnésével kapcsolatban.