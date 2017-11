Eltűnt a volt valóságshow szereplő

Eltűnt VV Fanni - Őrizetbe vettek egy férfit

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, eltűnt VV Fanni, a Valóvilág egykori szereplője.



Hétfőn megírtuk, hogy egy németországi erotikus oldalon fedezték fel a fotóit. A Bors munkatársa állítólag telefonon is elérte. A Jessica néven hirdetett lány gyorsan lecsapta a telefont, ám a lap munkatársa így is felismerte a hangját.



Most újabb fordulatot vett az ügy. A Blikk megtudta ugyanis, hogy november 27-én őrizetbe vettek egy férfit Fanni eltűnése kapcsán.



Az információt a Fővárosi Főügyészség is megerősítette. "A nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit, akinek a Fővárosi Főügyészség az előzetes letartóztatását indítványozta. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően a férfit előzetes letartóztatásba helyezte" - közölték.



Az ügy egyre zavarosabb és ijesztőbb. Kiderült, hogy a lány a papírjait, pénzét, titkos noteszét, amiben a kuncsaftok címe és a randik időpontja szerepelt, elásta a kertben. SIM-kártyákat ragasztott a szekrény hátuljára. Szeretett kutyáit hátrahagyva, a villanyt égve hagyva hagyta el otthonát.



Állítólag stricitől és prostituálttól is kapott fenyegetést az eltűnése előtt.