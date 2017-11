Eltűnt a volt valóságshow szereplő

Megtalálhatták VV Fannit

Mint arról a ma.hu is beszámolt, múlt héten nyoma veszett VV Fanninak, a Való Világ egykori szereplőjének.



Most úgy fest, igazi forró nyomra bukkant a Bors.



VV Fanni eltűnéséval párhuzamosan megjelentek a lány fotói egy német erotikus oldalon. Jessica néven hirdetik szolgáltatásait.



A lap munkatársa beszélt Jessicával, állítása szerint a lány hangja is megegyezik VV Fanniéval. Angolul, majd másnap németül próbálkozott, ám a lány mindkét alkalommal igen gyorsan lecsapta a telefont.



Fanni édesanyja teljesen összetört.



"Egyszerűen nem tudtam őt lebeszélni a szexmunkáról, pedig egyáltalán nem ilyen neveltetést kapott. Tisztességes családban nőtt fel. 27 éve együtt vagyunk az édesapjával, és mindig becsülettel, szeretettel neveltük a három gyermekünket. Amint visszakapom Fannit, esküszöm, soha többé nem engedem, hogy prostituált legyen!" - fakadt ki az asszony a Borsnak.



Fanni exe, Renátó ugyanakkor biztos benne, hogy a lány nem saját akaratából van Németországban.