Ilyen a kiselefánt, amikor elálmosodik! - videó

Az állatkert legújabb kisfilmje néhány pillanatnyi bepillantást nyújt Arun, a kiselefánt mindennapjaiba. Láthatjuk, hogyan kezd szunyókálni, s egy idő után hogyan ébreszti fel gyengéden az anyaállat azzal, hogy még nem jött el az alvás ideje.

Ha valaki nemcsak futólag látogatja meg Arunt, a november 8-án született kiselefántot, hanem hosszabban időzik az Elefántcsarnokban, mindenféle érdekes megfigyelést tehet a kicsi, és a többi elefánt viselkedéséről. Például amikor Arun elálmosodik, de éppen tart még a nyitvatartási idő és valami aktivitás, például evés is van az elefántoknál, előfordul, hogy Angele, az anyuka csak rövid szundikálást engedélyez a gyereknek. Utána viszont gyengéden noszogatva újra felébreszti, mintha azt mondaná, még nem jött el az alvás ideje. Egy ilyen jelenetet örökítettek meg legújabb kisfilmjükön az állatkertesek. Arun ledől egy kicsit szunyókálni, Angele pedig kicsit cirógatja, miközben az evést sem hanyagolja, sőt, egy kicsit be is szórja szénával az apróságot. Kis idő elteltével viszont már jelzi Arunnak, hogy elég volt a szundikálásból. Ormányával finoman segít is a gyereknek lábra állni.