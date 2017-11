Kitiltaná az iskolából a Csipkerózsikát egy édesanya

A brit édesanya, Sarah Hall töröltetné hatéves kisfia tankönyvéből a mesét. Szerinte amíg ilyen sztorikról hallanak a kicsik, nem fognak megváltozni a szexuális attitűdök, melyek a most tomboló zaklatási botrányhoz is vezettek.



A mese kapcsán úgy véli, csak egy apróságról van szó, ám a sok apróságból állnak össze az igazán nagy horderejű ügyek. Állítása szerint fel sem tűnt volna neki, ha kisfia nem a zaklatási botrány csúcspontján tanul a meséről.





Tell you what, while we are still seeing narratives like this in school, we are never going to change ingrained attitudes to sexual behaviour #MeToo #consent #mysonissix pic.twitter.com/3g4gyjifi9