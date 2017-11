Kóbor Felhő

Szívszorító: belehalt a bánatba a világ leghűségesebb kutyája

Egy kolumbiai repülőtéren hagyta magára gazdája az állatorvosok által Kóbor Felhőnek elnevezett kutyust.



A kutya egy hónapot töltött a repülőtéren, csak várt és várt, szaglászta az embereket, de gazdája nem jött vissza érte. Fehér Felhő ezután feladta a reményt és behúzódott egy sarokba. A reptéri dolgozók és az utasok is próbálták etetni-itatni, de ő hozzá sem nyúlt semmihez.



Végül annyira legyengült, hogy állatvédők egy menhelyre szállították. Intravénásan kezdték táplálni, gyógyszereket is kapott, ám depressziója nem enyhült, így fizikai állapota is tovább romlott. "Megszakadt a szíve."