Állati

Megvan a fővárosi kiselefánt neve

Az Arun nevet kapta a Fővárosi Állat- és Növénykertben november 8-án hajnalban született kiselefánt. A közönségszavazás során választott név jelentése hajnal, hajnalpír. 2017.11.17 15:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Attila

Eredetileg öt nevet (Amar, Ambar, Arun, Arjuna, Ashok) bocsátott szavazásra honlapján az intézmény, ahol péntek délig voksolhatott a nagyközönség.



Az Arun név épp csak egy hajszállal előzte meg a második helyezett Amar nevet - olvasható a honlapon. A legkevesebben az Ambar névre szavaztak.



Az Arun szanszkrit eredetű, de számos modern indiai nyelvben (hindi, bengáli, maráthi, gudzsaráti, malajálam, kannada, tamil, telugu) is használatos férfinév. Az óind mitológiában a napszekér hajtóját hívták így, a név maga hajnalt, hajnalpírt, illetve bizonyos értelmezésben Napot is jelent.



A név emléket állít az állatkert egy korábbi elefántjának. Arunnak hívták ugyanis az 1970-es évek végén, illetve a 80-as és 90-es években Budapesten élt legendás elefántbikát is. Ráadásul az az elefántbika az Arun nevet még Indiában, egy tenyésztelepen kapta, vagyis ez egy olyan név, amelyről tudható, hogy az ázsiai elefántok őshazájában valóban használják elefántok hívóneveként - írják a honlapon



A már csaknem másfél hetes kis Arun szépen fejlődik, édesanyja, Angele és nővére, Asha is nagy szeretettel és gondossággal veszi körül. A nagyközönség naponta délelőtt 10-től délután 2 óráig láthatja a kiselefántot.