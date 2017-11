Majd' 800 millió forint

2,5 millió euróért adta el a szüzességét egy 19 éves lány

2,5 millió euróért, azaz majdnem 800 millió forintért adta el szüzességét egy 19 éves amerikai lány egy német escort cégen keresztül.



A csak Giselle néven ismert lányért többen is versengtek, állítólag volt köztük orosz politikus, sőt hollywoodi híresség is. A győztes végül egy arab üzletember lett.



Giselle a Mirror című lapnak "valóra vált álomként" jellemezte az üzletet, és elmondta, hogy tanulmányaira és utazgatásra fordítja majd a hatalmas összeget. Állítása szerint nem is gondolta volna, hogy ekkora összegig fog eljutni az árverés.



Szerinte nincsen semmi baj azzal, ha valaki árulja a szüzességét, ez is "az emancipáció egyik formája". "Az én döntésem" - jelentette ki.



A lap cikke szerint egy biztonsági őr is elkíséri majd a lányt, aki bármikor megszakíthatja az együttlétet. A szoba már le van foglalva.