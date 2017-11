Döbbenetesen jól sikerült Christian Bale legújabb átváltozása

A színész Dick Cheney-t alakítja a Backstreet című filmben. Bár a sminkmesterek is besegítettek, Bale ismét mindent megtett, hogy hitelesen hozza a figurát. Leborotválta a haját, 30 kilót hízott és kiszőkítette a szemöldökét, hogy minél jobban hasonlítson az amerikai politikusra.



A film egyébként Cheney fénykorát dolgozza fel, mikor az amerikai képviselőház tagjaként Wyomingból Washingtonba kerül, védelmi miniszter, majd alelnök lesz. A rendező Adam McKay (A híres Ron Burgundy legendája).



Christian Bale híres arról (is), hogy előszeretettel játszik a testsúlyával egy-egy szerep kedvéért. Mint említettük, 30 kilót szedett magára, hogy belebújhasson Cheney bőrébe. 2004-ben A gépész című film főszerepéért közel ugyanennyit fogyott, majd a Batman: Kezdődik! miatt kb. 90 kilósra dolgozta magát. Később A harcos című filmhez 66 kilósra fogyott. Ezen alakításával elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

Christian Bale is unrecognizable after transformation for Dick Cheney role https://t.co/kYcvlsP458