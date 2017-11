Zaklatási ügyek

Alicia Vikanderrel együtt több száz svéd színésznő indított kampányt a zaklatók ellen

Az Oscar-díjas Alicia Vikander is nevét adta ahhoz, a svéd filmiparhoz és színházi szakmához szóló nyílt levélhez, amelyben a hétvégén majdnem hatszáz svéd színésznő szólalt fel az ellen, hogy a svéd iparág nem védi meg a nőket a szexuális bántalmazástól és hasznot húz ismert bántalmazók munkájából.



"Rendezők, megbuktatok. Producerek, megbuktatok. Produkciós cégek, megbuktatok. Színházvezetők, megbuktatok. Politikusok, megbuktatok. A ti felelősségetek, hogy biztosítsátok: senkit se érhessen szexuális zaklatás a munkahelyén" - fogalmaztak a színésznők a levélben.



Az aláírók zéró toleranciát hirdettek a szexuális visszaélések és erőszak ellen, valamint azt követelik, hogy a filmvállalatok és színházak, könyvkiadók és a svéd televíziós csatornák ne védjék, ne alkalmazzák a szexuális ragadozókat, és ne tegyenek szert haszonra a munkáikból.



A nyílt levélhez, amelyet a Svenska Dagbladet svéd napilap közölt, számos szexuális zaklatásról szóló beszámolót is csatoltak nevük elhallgatását kérő áldozatoktól - írta a The Hollywood Reporter.



Vikander mellett olyan ismert svéd sztárok is csatlakoztak a petícióhoz, mint Sofia Helin és Marie Goranzon.



A levél a zaklatókhoz és az őket védelmezőkhöz szóló figyelmeztetéssel zárul. "Többé nem hallgatunk. Nyilvánosságra hozzuk a felelősöket, és ha szükséges, az igazságszolgáltatáshoz fordulunk. Azé lesz a szégyen, aki elköveti - a ragadozóké és akik védik őket. Tudjuk, kik vagytok" - írták a színésznők.