Fél év luxus, meg egy zsák pénz

CEO pozícióra hirdet felvételt a mexikói Cancun. A rövidítés ezúttal annyit tesz: Cancun Ecperience Officer. A szerencsés kiválasztottnak annyi lesz a "munkája", hogy képekben, videókban beszámoljon élményeiről.



Luxusszállodákban lakhat, a legmenőbb klubokban szórakozhat, henyélhet a vízparton, és mindezért még neki fizetnek, nem is keveset. Havi 10 ezer dollárt.



Semmiféle szakmai előképzettség nem szükséges, annyi a kitétel, hogy a jelentkező 18 éven felüli legyen és szórakoztató stílusban tudjon beszámolni élményeiről.



Ha még nincs programja jövő márciustól augusztusig, Ön is jelentkezhet, de siessen, már nem sokáig teheti meg.



Az öt legigéretesebb jelöltet Cancunba utaztatják. Január végén dől el, kié lesz az álommeló.





