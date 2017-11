Spice up your Life

Ismét összeáll a Spice Girls

2018-ban albumot dob piacra és egy különleges tévéműsorral is kedveskedik rajongóinak a Spice Girls - értesült a The Sun.



A magazin szerint Melanie C (Sporty Spice) kezdeményezte a nagy visszatérést, és nyár eleje óta tartanak a titkos egyeztetések.



Egy név nélküli, ám a csapathoz közel álló forrás azt is elárulta, ezúttal a visszatéréseket eddig mindig megtorpedózó Victoria Beckham (Posh Spice) is beadta a derekát.



A csapatot ugyanaz a Simon Fuller segíti majd, aki annak idején sikerre vitte.