Online rendelés

Lecsukták a férfit, mert gyerekméretű szexbabát vásárolt

hirdetés

A norvég hatóságok őrizetbe vettek egy férfit Fredrikstadban, miután kiskorút ábrázoló szexbabát vásárolt online. A baba nagyon hasonlít egy 9-12 éves kislányra, ami a vámosoknak is feltűnt, ezért bejelentést tettek a rendőrségre. A kivonuló nyomozók a 23 éves férfi lakását átkutatták, közel 2000 fotót és 26 olyan videót találtak, amin gyermekpornó felvételek voltak láthatóak.

A bíróság szerint a lefoglalt szexuális játék túlságosan is hasonlított egy nagyon fiatal kislányra, és bár nem zárták ki a tényt, hogy a baba bizonyos fokig az agresszió levezetésére is szolgálhatna, most kell azonban gátat szabni az ilyen jellegű eltévelyedéseknek.