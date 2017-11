Erőszak

Mindenhonnan leszedik Kevin Spacey fotóját

Spacey-t a zaklatási ügy kirobbanása óta a Kártyavár című népszerű sorozat stábjának nyolc jelenlegi és korábbi tagja is megvádolta szexuális zaklatással. Spacey a sorozat főszereplője volt. A széria hatodik - egyébként is befejezőnek szánt - évadát most forgatják, de a Spaceyt ért vádak miatt a Netflix internetes műsorszolgáltató és a Media Rights Capital produkciós cég a minap felfüggesztette a forgatást, sőt leszedik a színész fotóit az összes felületről.



Mint ismeretes, Spaceyt először egy színésztársa, Anthony Rapp vádolta meg a múlt hónap végén azzal, hogy szexuálisan zaklatta őt 1986-ban. Rapp saját elmondása szerint 14 éves volt az incidens idején.



Eddig ez a nő például kifejezetten örült, hogy a színész beletrollkodása a fotózásába, ám most már minden bizonnyal ő is leveszi a faláról és elteszi jó mélyre a szekrény mélyére, mielőtt még bárki megvádolná azzal, hogy egyetért Spacey erőszakos cselekedeteivel.