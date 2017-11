Puff Daddy, vagyis P. Diddy ismét nevet változtat

Ötödször is nevet változtat a híres amerikai rapper, aki a Forbes szerint tavaly a legtöbbet kereste a szórakoztatóiparban. Jelenlegi vagyonát 820 millió dollárra becsülik.



A rapper Sean John Combsként látta meg a napvilágot 48 évvel ezelőtt, majd Puff Daddy-ként ismerte meg a világ. Később aztán használt még néhány nevet: volt szimplán Sean John, aztán Puffy, P. Diddy, szimplán Diddy, és most ismét nevet váltott. Új neve nem más, mint Brother Love, vagy csak Love.



A hírt maga Diddy, vagy Daddy (kinek mi tetszik) osztotta meg a Twitteren.

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG