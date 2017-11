Maradt még?

Újabb filmrendezőt vádoltak meg szexuális zaklatással Hollywoodban

A Warner Bros. filmstúdió nem hosszabbítja meg a szerződését Brett Ratner filmrendezővel, akit hat nő, köztük Olivia Munn színésznő vádolt meg szexuális zaklatással a Los Angeles Times szerdán megjelent cikkében. 2017.11.02 19:50 MTI

A Playboy Enterprises még szerdán elhatárolódott Ratnertől, a rendezővel szerződésben álló Warner Bros. pedig először azt közölte, hogy "tudatában van a Los Angeles Timesban felmerült vádaknak, és vizsgálja a helyzetet", szerda este azonban már arról számolt be egy neve elhallgatását kérő bennfentes, hogy a stúdió nem újítja meg szerződését a rendezővel.

Az amerikai napilap szerint Olivia Munn arra panaszkodott, hogy amikor 2004-ben felkereste Ratnert Az utolsó gyémántrablás című filmjének forgatáskor, a rendező az ő jelenlétében végzett önkielégítést lakókocsijában. Munn az esetről már írt Ratner megnevezése nélkül egy 2010-ben kiadott esszégyűjteményében. A Los Angeles Times beszámolt más esetekről is, amikor a rendező agresszívan közelített színésznőkhöz, egyeseket még a mellékhelyiségbe is követett. Ratner ügyvédjének szerdán kiadott közleménye szerint a rendező "tagadja a felháborító vádakat" és "biztos abban, hogy a neve tisztázódni fog, amint lecsitul a jelenlegi médiafelhajtás és az emberek képesek lesznek objektíven mérlegelni ezeket az állításokat".

Az ügyet ismerő forrás szerint Ratner többé nem bérel irodahelyiséget a stúdió burbanki komplexumában és a neve is lekerül Az Aranypinty című Donna Tartt-regényből készülő adaptációról, amelyben producerként működött volna közre.



A Csúcsformában, A vörös sárkány, az X-Men: Az ellenállás vége és a Hogyan lopjunk felhőkarcolót című filmeket jegyző Ratner produkciós cége, a RatPac Entertainment továbbra is szerződésben áll a stúdióval, de egyelőre nem tudni, hogy a 2018 márciusában lejáró társfinanszírozási megállapodást meghosszabbítják-e.



Az egyre dagadó hollywoodi szexuális zaklatási botrányban immár Dustin Hoffman is érintett. Anna Graham Hunter írónő a The Hollywood Reporter című filmes szaklapban azt állította, hogy 17 éves korában, Az ügynök halála című 1985-ös tévéfilm forgatásakor Hoffman fogdosta őt, szexről beszélt neki és előtte. Az 80 éves Oscar-díjas színész szerdán közleményben kért bocsánatot "mindenért, amit elkövethettem, és ami kényelmetlen helyzetbe hozhatta őt".

A Beverly Hills-i rendőrség kedden bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Harvey Weinstein és James Toback ellen szexuális erőszak vádjával érkezett számos feljelentés ügyében. Weinstein ellen New York állam és New York rendőrsége, valamint a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján.



Időközben egy torontói színésznő beperelte Weinsteint, aki 17 évvel ezelőtt állítólag kétszer is szexuálisan erőszakoskodott vele egy torontói szállodaszobában. Az illetékes ontariói bíróságra benyújtott dokumentumokban Jane Doe-ként szereplő nő a Miramax filmstúdiót - amelynek Weinstein a társelnöke volt az állítólagos zaklatások idején -, a Miramax akkori tulajdonosát, a Walt Disney Company-t és a filmproducer hajdani asszisztensét, Barbara Schneeweisst is beperelte összesen 14 millió dollárra. A nő, aki a húszas évei elején járt a történtekkor, a múlt héten a torontói rendőrségen is feljelentést tett. Az ügy tárgyalása november 6-án kezdődik.



Egy brit és egy mexikói színész Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színészt vádolta meg szexuális zaklatással, és legutóbb Jeremy Piven amerikai színész neve is felmerült hasonló vádakkal kapcsolatban.