Zaklatás

Marton László végre megszólalt és bocsánatot kért: "mindent összetörtek körülöttem"

Szerinte hallgassák meg vezetői, rendezői és tanári működésével kapcsolatban a Vígszínház tagjait, a színház dolgozóit, valamennyi volt és jelenlegi tanítványát is.

Fordulat a zaklatási ügyben, közleményben kért bocsánatot Marton László. A Vígszínház lemondott főrendezője azt írta, minden összetört körülötte, majd elnézést kért azoktól, akiket megsértett, vagy nehéz helyzetbe hozott. A botrányt kirobbantó Sárosdi Lilla színésznő elfogadta a bocsánatkérést, de szerinte a rendező több dolgot is megszépített a közleményében. Marton László korábban rágalomnak nevezte a színésznő szavait, és megfelelő lépéseket ígért - a közleményben erről már nem szólt.

"Az elmúlt napokban napvilágot látott, személyemet érintő hírek mindent összetörtek körülöttem. Nem kímélték sem a családomat, sem a munkámat, sem önnön magamat. Igyekeztem egész életemben teremteni, alkotni és átadni. Mindez most megsemmisült, olyan – nagyrészt névtelen – közlések alapján melyekben egyoldalú értékelések is találhatók.



Pályám során arra törekedtem, hogy másokat ne bántsak, hanem segítsek. Úgy a színpadon, mint azon kívül. Soha nem akartam egy másik embert megalázni.



Most megértettem, hogy vannak, akik azt gondolják, úgy érzik, hogy oly módon közeledtem hozzájuk és olyat cselekedtem, amivel megsértettem őket.



Ezúton üzenem minden névvel vagy név nélkül megszólaló személynek, hogy bocsánatot kérek, ha olyat tettem vagy úgy viselkedtem, amivel megsértettem, nehéz helyzetbe hoztam őket.



Tisztelettel kérem bocsánatkérésem elfogadását.



Bocsánatkérésem mellett, továbbra is a Vígszínház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendelkezésére állok, hogy hallgassák meg vezetői, rendezői és tanári működésemmel kapcsolatban a társulat tagjait, a színház dolgozóit, valamennyi volt és jelenlegi tanítványomat."