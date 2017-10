Zaklatás

#Metoo - több millió nőt zaklattak

hirdetés

"Me too", azaz én is - ezzel a hashtaggel jelezheti bárki, hogy érintett az ügyben, a mozgalomhoz pár nap alatt itthon is több ezren csatlakoztak. A nőket érő erőszak ellen küzdő szervezetek szerint ez csak a jéghegy csúcsa, hisz csak a munkahelyeken a nők majdnem felét zaklatták már.