Pasija őt dobta, ő meg a kocsit a medencébe

Ilyen egy orosz modell bosszúja

Kristina Kutchma és Wall Street-i bankár kedvese, Guy Gentile másfél évig voltak együtt. Eleinte minden jól alakult, ám amikor a modell pénzt kért a párjától új válalkozása beindításához, az inkább szakított vele.



Vacsorázni készültek, mikor a nő közölte a férfival "fergeteges" ötletét: marketinges céget akart létrehozni, amihez egy nagyvonalú 50 ezer dolláros "ajándékot" kért.



"Tudod, mit? Rossz pasit szemeltél ki. Ha olyan fickót akarsz, aki csak úgy pénzt ad a kezedbe a semmire, akkor valamit elnéztél" - válaszolta erre Gentile, és ezzel vége is lett a kapcsolatnak. A modell már akkor sem viselte valami jól a szakítást, állítólag egy csésze forró teát löttyintett exbarátja arcába.



Ezután felkapta a kocsikulcsot és elviharzott, majd megírta Gentile-nek, hogy készüljön, "meglepetés" várja a kertjében.



Nagyjából így került a százezer dolláros Mercedes a medence aljába. Mikor Gentile hazaért először halálra rémült, mert azt hitte, a nő is a kocsiban van.



"Majdnem megállt a szívem, mert azt hittem, ő is benne ül az autóban. Abban a pillanatban egyáltalán nem érdekelt a kocsi. Aztán, miután felfogtam, hogy nincs a kocsiban, dühös lettem, hogy ezt művelte az után, hogy annyi mindent tettem érte. Kidobtam őt, ő meg kidobta a kocsimat."



Négy óra alatt "halászták" ki a luxuskocsit a medencéből.